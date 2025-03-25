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19-летняя невеста Лепса о ревности: «Мне не конкурентки»

Блогерша Аврора Киба заявила, что не ревнует Лепса к другим девушкам
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new wave_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Аврора Киба призналась в беседе с Super, что не ревнует к другим девушкам своего жениха, народного артиста России Григория Лепса.

«Я настолько уверена в себе, что никакие девочки с бюстом мне не конкурентки», — поделилась невеста знаменитости.

Киба рассказала, что поддерживает отношения с дочерью Лепса от первого брака Ингой. Она рассказала, что хорошо общается со старшей дочерью артиста. С младшими детьми певца она пока не поддерживает общение.

Помимо Инги у Лепса трое детей от бывшей жены Анны Шаплыковой — дочери Ева, Николь и сын Иван. Артист развелся с Шаплыковой в 2021 году.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

Ранее Аврора Киба сообщила, что пока не планирует детей.

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