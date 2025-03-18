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Semisonic раскритиковала власти США за использование их песни в видео про депортацию

Semisonic осудила Белый дом за использование их песни для ролика про мигрантов
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erintheredmc/Flickr

Представители американской рок-группы Semisonic раскритиковали Белый дом за использование их песни в видео про депортацию нелегальных мигрантов. Соответствующее обращение музыканты написали на своей странице в соцсети X.

«Мы не разрешали использование Белым домом нашей песни Closing Time и не будем с этим мириться. И нет, они не спрашивали», — говорится в сообщении.

По словам артистов, данный трек о радости, возможностях и надежде, а сотрудники администрации США совсем неправильно поняли посыл композиции.

17 марта Белый дом на своей странице в соцсети X опубликовал ролик о депортации нелегальных мигрантов. Фоном для видеоряда послужила популярная песня Closing Time, которая использовалась в таких сериалах, как «Офис» и «Как я встретил вашу маму».

В дословном переводе в треке рассказывается история о закрытии бара. Перед этим бармены разрешают посетителям выпить последний напиток и отправиться домой, при этом протагонист уже знает, «кто поведет его домой». В ролике Белого дома слова «я знаю, кто поведет меня домой» сопровождаются изображением техники Пограничной службы. Ролик администрации США набрал более 7 млн просмотров.

До этого президент США Дональд Трамп представил видеоролик о будущем сектора Газа, где есть место для небоскребов, дорогих отелей, яхт, автомобилей, а также денег, которые падают с небес.

Ранее Трамп подшутил над Вэнсом из-за носков.

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