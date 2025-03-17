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В колонии Михаила Ефремова началась масштабная проверка

Shot: после сообщений о звонке актера Ефремова приятелю в ИК-4 началась проверка
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Евгений Биятов/РИА Новости

В белгородской ИК-4, где отбывает наказание заслуженный артист России Михаил Ефремов, началась масштабная проверка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, проверку инициировали после публикаций о якобы имевшем место звонке актера приятелю. Сейчас в колонии, пишет издание, пытаются выяснить, каким образом Ефремов смог связаться с другом.

В случае доказательства наличия телефона у Ефремова рассмотрение его ходатайства об УДО, назначенное на 24 марта, могут отменить или перенести на несколько месяцев.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Накануне Life со ссылкой на SHOT опубликовал запись телефонного разговора якобы Михаила Ефремова со своим другом. В беседе неизвестный с голосом Ефремова поздравлял знакомого с днем рождения и обещал «устроить чудовищную движуху по всей Белгородской области» после выхода по УДО.

Ранее адвокат Ефремова прокомментировал появление записи.

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