Команда Наташи Королевой ответила на сообщения о гигантских долгах звезды за ЖКУ

У певицы Наташи Королевой нет гигантских долгов за жилищно-коммунальные услуги. Распространившиеся сообщения об этом связаны с тем, что в управляющей компании произошел какой-то сбой, заявила 360.ru концертный директор артистки Марина.

«Нет никакого долга, это произошел сбой в управляющей компании. Они уже принесли свои извинения и попросили убрать все эти данные», — прокомментировала слухи представительница певицы.

Напомним, Telegram-канал SHOT сообщил, что Королева не оплатила долги по коммунальным услугам в трех своих квартирах за два месяца. По его данным, один из долгов в почти 101 тысячу рублей обнаружен за квартплату и ЖКУ. Еще одна задолженность висит на квартире, находящейся в ЖК «Воробьевы горы» в престижном районе Раменки. За капитальный ремонт и квартплату артистке нужно выплатить примерно 36,4 тысячи рублей.

Ранее Наташа Королева назвала главный секрет сохранения хорошей репутации.