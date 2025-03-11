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Обвинения Пугачевой в подготовке покушения назвали шуткой

Певица Лолита заявила, что ее коллега Пугачева не могла подготовить покушение
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лолита Милявская назвала шуткой обвинения своей коллеги Аллы Пугачевой в подготовке покушения на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Ее цитирует «Ридус».

Пугачева, отметила Лолита, сейчас живет тихой жизнью с детьми и не могла подготовить покушение.

«Она может послать надоедливых людей, как и все мы. Бородин красивый и сильный мужчина, пенсионерка в 75 лет вряд ли положит на него глаз», — говорит Лолита.

Милявская добавила, что общественник мог пошутить, поскольку скоро 1 апреля.

Директор Пугачевой Чупракова назвала смешными обвинения в подготовке покушения.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Бородин предлагал признать Санта-Клауса иноагентом, потому что он якобы заменяет образ Деда Мороза.

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