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Покушение на ведущего шоу «Призрачные приключения» организовала его жена

Жена актера Аарона Гудвина Виктория арестована за организацию покушения на мужа
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Ethan Miller/Getty Images

Жена ведущего программы «Призрачные приключения» Аарона Гудвина Виктория была задержана 6 марта по обвинению в покушении на супруга. Об этом сообщает Daily Mail.

По версии следствия, в октябре 2024 года 32-летняя женщина завела «преступную беседу» с киллером, который на данный момент находится в тюрьме во Флориде. Они обсуждали способы, благодаря которым Виктория могла бы стать вдовой.

«Я плохой человек, потому что хочу положить конец его существованию? Не разводиться», — писала супруга Гудвина заключенному.

Женщина, утверждает издание, передавала киллеру информацию о местонахождении супруга. Она обязалась выплатить преступнику в общей сложности $11,5 тыс. (1 млн рублей по нынешнему курсу. — «прим. «Газеты.Ru») в случае успешного завершения их сделки.

Преступный сговор был раскрыт, когда телефон заключенного нашли и изучили сотрудники тюрьмы во Флориде. В полиции Виктория не согласилась с обвинениями в попытке организации покушения на мужа. Свои сообщения киллеру женщина объяснила «мечтами и фантазиями о том, как она будет жить без мужа». Сейчас Викторию отпустили под залог в размере $100 тыс. (почти 9 млн рублей).

Актер и продюсер Аарон Гудвин и Виктория заключили брак в августе 2022 года. Daily Mail подчеркивает, что состояние телеведущего оценивается в $1,5 млн — он ведет несколько программами на телевидении, а также развивает свои соцсети.

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