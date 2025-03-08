Блогершу Митрошину доставили на допрос в СК после задержания

Блогершу Сашу Митрошину доставили на допрос в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал столичного СК.

Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России.

Уточняется, что в настоящее время следователи столичного СК проводят с ней следственные действия.

Накануне Митрошину задержали на территории Краснодарского края по делу об отмывании денежных средств — более 127 млн рублей.

Следственный комитет России обвиняет Митрошину в нарушении пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Дело в отношении Митрошиной было возбуждено еще весной 2023 года. По версии следствия, она использовала дробление бизнеса для ухода от налогов, а затем легализовывала деньги сделками с недвижимостью. С 2022 года блогер жила в Дубае.

Ранее стало известно, что финансовые дела Саши Митрошиной последние полгода мог вести ее бойфренд.