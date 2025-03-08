Блогершу Сашу Митрошину доставили на допрос в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал столичного СК.
Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России.
Уточняется, что в настоящее время следователи столичного СК проводят с ней следственные действия.
Накануне Митрошину задержали на территории Краснодарского края по делу об отмывании денежных средств — более 127 млн рублей.
Следственный комитет России обвиняет Митрошину в нарушении пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Дело в отношении Митрошиной было возбуждено еще весной 2023 года. По версии следствия, она использовала дробление бизнеса для ухода от налогов, а затем легализовывала деньги сделками с недвижимостью. С 2022 года блогер жила в Дубае.
Ранее стало известно, что финансовые дела Саши Митрошиной последние полгода мог вести ее бойфренд.