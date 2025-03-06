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Православные калужане возмутились муралу с храмом в центре города

В Калуге мурал с православным храмом оказался в центре скандала
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Мурал в центре Калуги на улице Ленина привлек внимание православных горожан. Об этом пишет Telegram-канал «Типичная Калуга».

Некоторые калужане возмутились тому, что созданная в 2021 году работа не содержит изображений крестов.

«Почему «стерли» православные кресты с храма? Очередной крестопад? Когда примут закон, запрещающий «стирать» православные кресты?» — негодует мужчина по имени Владимир в соцсетях.

В комментариях возмущенным горожанам объяснили, что с того ракурса, который на мурале, крестов действительно не видно.

«Православные люди знают, что крест на церкви смотрит лицевой стороной на запад. И требовать, чтобы крест был виден на виде с севера — это или от безграмотности, или от дури», — отвечают они.

Другие просят дорисовать кресты, уточняет канал.

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