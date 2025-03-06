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Глеб Калюжный сам приехал к следователю на фоне уголовного дела против него

РИА: актер Калюжный прибыл к следователю с адвокатом на фоне уголовного дела
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Марс Медиа Энтертейнмент

Актер Глеб Калюжный находится у следователя вместе со своим адвокатом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, в полиции решают вопрос об отправке актера в армию либо о его привлечении к уголовной ответственности за уклонение от службы. В полиции уточнили, что звезда «Вампиров средней полосы» прибыл к следователю сам.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело против Калюжного из-за неявки в военкомат. Актеру грозит лишение свободы на срок до двух лет, если его признают виновным по части 1 статьи 328 УК России.

Позднее СМИ сообщали, что Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку от армии. Telegram-канал Mash утверждал, что артист получил повестку в военкомат 17 октября, а уже в ноябре Калюжный обратился в больницу с травмой головы и ушибами.

Глеб Калюжный дебютировал в кино в 2015 году в сериале «14+». Он стал наиболее известен по роли Женька в комедии «Вампиры средней полосы». В его фильмографии более 40 работ. Он снимался в проектах «Красный шелк», «Киберслав», «14+», «Черная весна», «Содержанки», «Трудные подростки», «Водоворот», «Ничто не случается дважды».

Ранее сообщалось, что мать Калюжного Наталья отреагировала на новость об уголовном деле против сына.

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