Стилист Байрамов выразил готовность помочь жене Петросяна сменить имидж

Стилист Омар Байрамов вызвался помочь супруге Евгения Петросяна, Татьяне Брухуновой, несмотря на то, что недавно она высказалась с критикой в его адрес в социальных сетях. Об этом стилист рассказал «Пятому каналу».

По его словам, она написала неприятный комментарий о нем в своем блоге после того, как Байрамов разобрал ее образ в одном из своих интервью. Позже жена Петросяна удалила его, однако стилист успел сохранить доказательства.

При этом он отметил, что все равно готов посодействовать смене ее имиджа, если та обратится к нему за советами.

«Могу ей сказать, что мои двери для нее открыты, и если она захочет придать своему образу действительно красивый вид, то я готов ей в этом помочь», — сказал Байрамов.

В январе жена Евгения Петросяна рассказала в соцсетях, как худеет после родов. Помощница артиста Татьяна Брухунова призналась, что восстанавливается под наблюдением врачей. По признанию супруги артиста, она еще до конца не пришла в форму после рождения дочери, однако не сидит на диетах и не истязает себя тренировками. Блогер признавалась, что ненавидит спорт, но занимается пилатесом.

Ранее жена Петросяна ответила на новость о своем многотысячном долге за ЖКУ.