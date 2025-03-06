Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стилист Байрамов выразил готовность помочь жене Петросяна сменить имидж

Стилист Байрамов признался, что готов помочь Брухуновой сменить имидж
close
bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стилист Омар Байрамов вызвался помочь супруге Евгения Петросяна, Татьяне Брухуновой, несмотря на то, что недавно она высказалась с критикой в его адрес в социальных сетях. Об этом стилист рассказал «Пятому каналу».

По его словам, она написала неприятный комментарий о нем в своем блоге после того, как Байрамов разобрал ее образ в одном из своих интервью. Позже жена Петросяна удалила его, однако стилист успел сохранить доказательства.

При этом он отметил, что все равно готов посодействовать смене ее имиджа, если та обратится к нему за советами.

«Могу ей сказать, что мои двери для нее открыты, и если она захочет придать своему образу действительно красивый вид, то я готов ей в этом помочь», — сказал Байрамов.

В январе жена Евгения Петросяна рассказала в соцсетях, как худеет после родов. Помощница артиста Татьяна Брухунова призналась, что восстанавливается под наблюдением врачей. По признанию супруги артиста, она еще до конца не пришла в форму после рождения дочери, однако не сидит на диетах и не истязает себя тренировками. Блогер признавалась, что ненавидит спорт, но занимается пилатесом.

Ранее жена Петросяна ответила на новость о своем многотысячном долге за ЖКУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами