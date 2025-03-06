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Мать Тимати заявила, что скептически относится к 8 Марта

Мать Тимати Юнусова призналась, что скептически относится к 8 Марта
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simona280/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова призналась в беседе с Super, что скептически относится к 8 Марта.

Юнусова не объяснила, почему у нее появилось такое отношение. Она отметила, что принимает подарки от сыновей. Как отметила мать Тимати, рэпер всегда дарит «классические» подарки. К примеру, цветы.

Юнусова также заявила о необходимости быть хорошей матерью. Она считает, что стоит быть честной и откровенной.

«Естественно, должны быть доверительные отношения, это самое главное», — рассказала мать артиста.

В сентябре 2024 года Юнусова рассказала, что Тимати купил ей квартиру в Москве. Жилье расположено рядом с домом певца. Рэпер подарил матери ключи от квартиры после поездки из Нижнего Новгорода. Родительница певца ездила с внучкой Алисой на съемки.

22 декабря Тимур Юнусов (Тимати) спровоцировал слухи о свадьбе. Артист опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей — в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. По словам певца, его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него. В январе мать Тимати опровергла слухи о его свадьбе.

Ранее Тимати снялся с портретом Путина.

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