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Гуф анонсировал два дополнительных концерта

Певец Гуф добавил еще два концерта в прощальный тур
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Владимир/РИА Новости

Певец Алексей Долматов (Гуф) анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) два дополнительных концерта в рамках прощального тура.

Долматов объяснил, что решил это сделать в связи с большим ажиотажем. Дополнительные выступления пройдут в Москве 30 ноября, а также в Санкт-Петербурге 9 ноября.

7 июня стартует прощальный тур Гуфа. Музыкант начнет гастроли в Минске, а потом отправится в Калининград (23 августа), Ростов-на-Дону (6 сентября), Екатеринбург (13 сентября), Челябинск (20 сентября), Омск (27 сентября), Казань (4 октября), Новосибирск (11 октября), Санкт-Петербург (8-9 ноября), Нижний Новгород (15 ноября) и Москву (29-30 ноября).

В начале января Долматов рассказывал, что «подустал скакать по сцене», поэтому решил заняться продвижением молодых рэперов. Потом стало известно, что Гуф открыл собственный лейбл под названием «Дома». Творческое объединение музыканта начало работать в феврале 2025 года. Лейбл предоставляет услуги продюсерского центра полного цикла и ивент-агентства.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает возлюбленную.

Ранее бывшая жена Гуфа впервые показала дочери его песни.

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