Невеста Гуфа захотела увеличить губы

Невеста Алексея Долматова (Гуфа), блогерша Разият Салахова, призналась, что хочет увеличить губы. Она рассказала об этом в Telegram-канале сестры рэпера Ольги Долматовой.

«Я хочу открыть голосование, сделать ли мне губы немножко», — поделилась блогерша.

Блогерша пошутила, что заблокирует всех, кто проголосовал «нет». На данный момент в голосовании поучаствовало 1247 человек. 53% поклонников посоветовали Салаховой сделать губы. В комментариях люди разделились на два мнения. Один из подписчиков прислал отрывок из интервью Гуфа Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), где он говорит, что не против девушек, которые подкачивают себе губы. Однако он считает, что стоит это делать «аккуратно».

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает молодую женщину.

У Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. В 2022-м модель Юлия Королева родила дочь Тину от рэпера. В 2023-м Гуф развелся с моделью.

Ранее Гуф объявил, что отправится в прощальный тур 7 июня.