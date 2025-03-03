Мизулина заявила, что через суд почти невозможно добиться защиты от травли в соцсетях

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила по-новому бороться с буллингом и преследованиями в социальных сетях. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

26 февраля Госдума одобрила доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 год, в котором правительству РФ порекомендовали проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части противодействия буллингу.

«Действующее законодательство действительно нужно обновлять, оно не дает возможности россиянам в полной мере получить защиту от травли и преследований в соцсетях. Через суд добиться защиты от клеветы, оскорблений, унижения чести и достоинства довольно сложно, да и не у всех есть возможность обратиться к юристам и адвокатам», — написала она.

Общественница уверена, что необходимо упростить в суде процедуру рассмотрения дел об оскорблениях в интернете. Кроме того, она предлагает «задуматься над введением административной ответственности за активный хейт в соцсетях».

В начале февраля исполнительница «Сигма бой» заявила, что подверглась буллингу в школе.

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