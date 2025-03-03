Блиновскую уличили в удалении переписок

В суде было доказано, что «королева марафонов» Елена Блиновская осознанно скрывала доходы от государства. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала старший прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Москвы Диана Галиуллина.

Суд изучил, по ее словам, содержание телефонов сотрудников фирм и нашел в рабочих чатах которых прямые указания на то, чтобы деньги зачислялись на счета иных юридических лиц, а комментарии на опасные для Блиновской темы — удалялись с форумов.

Так, Галиуллина процитировала скриншот переписки с участником марафона, который интересовался, поступили ли от него деньги, так как счет, на который он перевел оплату, принадлежал некому незнакомому ООО, а не ИП Блиновской.

«Это общедоступный сервис, его читает налоговая — давайте активизируем работу по удалению таких комментариев. Быстрому удалению!» — написала подчиненным Блиновская под этим скриншотом.

В суде свидетели подтвердили, что действовали только после согласования с ней и по ее распоряжению.

«Все расходы, переводы денежных средств между фирмами и все займы, согласно показаниям бухгалтера, осуществлялись по указанию либо Елены Блиновской, либо ее супруга Алексея. Но даже если они поступали от супруга, в частности, по поводу выдачи займов, то все равно согласовывались с Блиновской», — заявила прокурор.

3 марта Савеловский суд Москвы огласит приговор блогерше.

Накануне прошло финальное слушание по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Ее обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. Приговор пока не оглашен, прокуратура требует отправить ее в колонию на шесть лет. На заседании суда Блиновская отказалась от положенного ей последнего слова, но выступила с речью, в которой полностью признала вину и попросила отсрочки наказания.

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