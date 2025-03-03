В Минкульте рассказала о реализации международных проектов в России

Минкульт России продолжает реализацию международных проектов, российская культура востребована в других странах. Об этом «Парламентской газете» рассказала глава ведомства Ольга Любимова.

Она уточнила, что от российской культуры отказывается только «небольшая часть истеблишмента стран Запада, которые считают, что таким образом «наказывают» Россию». При этом многие проекты с участием зарубежных партнеров продолжают реализовываться.

«Сейчас мероприятия Минкультуры России и подведомственных учреждений охватывают свыше 80 стран. Такие проекты, как «Русские сезоны», Дни российской культуры, в том числе с включением мероприятий духовного характера, фестивали национальной культуры, недели и фестивали российского кино, комплексные мероприятия по знакомству с русским языком, давно стали знаковыми и желанными для многих зарубежных партнеров», — отметила Любимова.

По ее словам, в других государствах также проводятся мероприятия, связанные с празднованием памятных и юбилейных дат. Например, 225-летием А.С. Пушкина. Кроме того, в последнее время начали проводить двусторонние диалоговые мероприятия на узкопрофессиональные темы в области музейного и библиотечного дела, творческого образования и сохранения культурного наследия, заключила глава министерства.

В конце февраля Ольга Любимова раскрыла секрет популярности мультфильма «Маша и медведь» в исламских странах. По словам Любимовой, мультфильм там любят благодаря внешнему виду главной героини.

Ранее в Минкульте рассказали, как в Турции приняли «Холопа».