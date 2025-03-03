Лева из «Би-2» продолжил зарабатывать в России под другим именем

Солист рок-группы «Би-2» Лева (он же — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) продолжил зарабатывать и вести дела в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Бортник имеет российское гражданство, свой ИНН, банковские счета и бизнес под именем «Игорь». Общественное движение «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой лишить артиста гражданства России. Они также написали заявление в Минюст с требованием признать артиста иноагентом также под именем «Игорь».

26 февраля Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестные подожгли дверь московской квартиры музыканта Левы Би-2. На стене рядом с квартирой музыканта поджигатели написали: «Привет врагу и предателю Леве от Пианиста». Кроме того, кадры поджога сопровождались подписью, что это был «подарок на 23-е февраля».

21 февраля стало известно, что Лева Би-2 соврал о продаже своей трехкомнатной квартиры в Москве. Квартира Бортника расположена рядом с метро «Улица 1905 года». Ее площадь составляет 68 кв. м. Рыночная стоимость недвижимости — около 35 млн рублей.

Ранее Лидер «Би-2» заявил об отсутствии понятия «родина».