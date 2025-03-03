Григорий Лепс рассказал, что подарит близким на 8 Марта

Народный артист России Григорий Лепс пошутил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что подарит линейку близким на 8 Марта.

Лепс объяснил, что этой линейкой близкие будут измерять пенис, который они ему подарили на 23 февраля.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 18-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В ноябре Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с Кибой. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей. В марте 2025-го народный артист заявил, что свадьба состоится летом. Он также хотел бы обвенчаться с Кибой в «любом святом месте».

На данный момент Киба учится в Лондонском колледже моды, куда поступила в прошлом году. Стоимость обучения в учебном заведении составляет порядка 2 млн рублей в год.

Ранее Григорий Лепс послал матом представителей шоу-бизнеса после вопроса о свадьбе.