Киркоров о пластике: «На этом все»

Певец Филипп Киркоров заявил, что больше не будет делать пластику

Певец Филипп Киркоров сообщил в беседе с NEWS.ru, что больше не собирается прибегать к пластическим операциям.

«На этом все. Больше некуда, ничего», — поделился артист.

Киркоров также опроверг, что сделал операцию на лице.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

Сейчас Киркоров поддерживает фигуру с помощью спорта и питания. Певец делает упражнения четыре часа в день. Исполнитель посещает спортивный зал и занимается плаванием.

В апреле 2024 года Киркоров объяснил, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид». Артист рассказал, что для него нормально следить за своим здоровьем и делать какие-либо процедуры.

В марте 2025 года Киркоров сообщил, что сделал две татуировки на шее — паука и голубя мира.

Ранее звезда «Дома-2» сделал пластику в клинике Хайдарова.