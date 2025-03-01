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Марк Цукерберг втиснулся в блестящий комбинезон звезды «Грэмми»

Медиамагнат Цукерберг поздравил жену в костюме певца Бенсона Буна с «Грэмми»
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zuck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский медиамагнат, соучредитель компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг втиснулся в костюм певца Бенсона Буна с последней церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает издание People.

Цукерберг на праздновании дня рождения жены Присциллы Чан исполнил музыкальный номер в блестящем голубом комбинезоне — он воссоздал выступление Буна на «Грэмми» в ярком образе. На кадрах с большой вечеринки он попросил двух человек сорвать с него смокинг, чтобы обнаружить комбинезон под ним, как это сделал и Бун.

«Хорошо, я понял… Это довольно уютно», — оценил свой опыт бизнесмен.

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Brendan McDermid/Reuters

Представитель 40-летнего предпринимателя подтвердил, что комбинезон, который Цукерберг носил, был тем же, что надевал 22-летний Бун.

«Я не могу поверить своим глазам», — написал Цукербергу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) артист.

Накануне певица Люся Чеботина возмутилась, что ее обвинили в плагиате образа Тейлор Свифт на «Грэмми».

Ранее Юра Борисов рассказал, что сделает со статуэткой «Оскар».

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