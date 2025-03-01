Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны первые результаты вскрытия Джина Хэкмена

На теле актера Джина Хекмэна не нашли внешних повреждений

Стали известны первые результаты вскрытия голливудского актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Об этом пишет The Sun.

В настоящее время полицейские называют кончину супругов «подозрительной», поскольку дверь в их дом была обнаружена приоткрытой, но следов взлома найти не удалось.

«Было проведено вскрытие. Первоначальные результаты не выявили никаких внешних травм ни у одного человека. Для обоих были запрошены анализы на угарный газ и токсикологические анализы», — говорится в отчете о вскрытии.

Исследование показало отрицательный результат на отравление угарным газом, результаты токсикологических анализов ожидаются. Расследование остается открытым.

Пара была найдена в их доме в Санта-Фе во время проверки, организованной обеспокоенными соседями и обслуживающим персоналом, не сумевшим связаться с супругами. 95-летнего артиста и его 64-летнюю жену обнаружили без признаков жизни в их доме 27 февраля.

Последняя активность на кардиостимуляторе актера была зафиксирована 17 февраля. Актер был двукратным лауреатом премии «Оскар» за роли в фильмах «Французский связной» и «Непрощенный».

Ранее семья звезды «Баффи» отказалась от вскрытия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами