Стали известны первые результаты вскрытия Джина Хэкмена

Стали известны первые результаты вскрытия голливудского актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Об этом пишет The Sun.

В настоящее время полицейские называют кончину супругов «подозрительной», поскольку дверь в их дом была обнаружена приоткрытой, но следов взлома найти не удалось.

«Было проведено вскрытие. Первоначальные результаты не выявили никаких внешних травм ни у одного человека. Для обоих были запрошены анализы на угарный газ и токсикологические анализы», — говорится в отчете о вскрытии.

Исследование показало отрицательный результат на отравление угарным газом, результаты токсикологических анализов ожидаются. Расследование остается открытым.

Пара была найдена в их доме в Санта-Фе во время проверки, организованной обеспокоенными соседями и обслуживающим персоналом, не сумевшим связаться с супругами. 95-летнего артиста и его 64-летнюю жену обнаружили без признаков жизни в их доме 27 февраля.

Последняя активность на кардиостимуляторе актера была зафиксирована 17 февраля. Актер был двукратным лауреатом премии «Оскар» за роли в фильмах «Французский связной» и «Непрощенный».

Ранее семья звезды «Баффи» отказалась от вскрытия.