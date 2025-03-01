«Случилось ужасное»: актер упал в оркестровую яму на детском спектакле

В Новосибирске в Театре Музкомедии актер Карев упал со сцены во время спектакля

Актер Никита Карев упал в оркестровую яму во время спектакля в Новосибирском музыкальном театре. Об этом сообщает издание НГС.

«Случилось ужасное происшествие в Музкомедии сегодня в 13:45. Актер упал в оркестровую яму на детском спектакле», — написала читательница издания.

По словам женщины, спектакль прервали, артисту вызвали скорую.

Пострадавшим, уточнили в театре, оказался Никита Карев — он исполнял роль Тотошки в спектакле «Волшебник Изумрудного города». В конце второго акта вместе с другими героями постановки «Волшебник Изумрудного города» артист спускался на сцену и упал.

До машины скорой помощи Карев дошел самостоятельно, предварительно, он получил ушиб челюсти. Спектакль на этом завершили.

Накануне Николай Цискаридзе получил первую роль в драматическом театре.

Ранее Волочкова рассказала, какой подарок тронул ее до глубины души.