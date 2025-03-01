«Случилось ужасное»: актер упал в оркестровую яму на детском спектакле

Актер Никита Карев упал в оркестровую яму во время спектакля в Новосибирском музыкальном театре. Об этом сообщает издание НГС.
«Случилось ужасное происшествие в Музкомедии сегодня в 13:45. Актер упал в оркестровую яму на детском спектакле», — написала читательница издания.
По словам женщины, спектакль прервали, артисту вызвали скорую.
Пострадавшим, уточнили в театре, оказался Никита Карев — он исполнял роль Тотошки в спектакле «Волшебник Изумрудного города». В конце второго акта вместе с другими героями постановки «Волшебник Изумрудного города» артист спускался на сцену и упал.
До машины скорой помощи Карев дошел самостоятельно, предварительно, он получил ушиб челюсти. Спектакль на этом завершили.
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