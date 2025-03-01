Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Случилось ужасное»: актер упал в оркестровую яму на детском спектакле

В Новосибирске в Театре Музкомедии актер Карев упал со сцены во время спектакля
close
Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Актер Никита Карев упал в оркестровую яму во время спектакля в Новосибирском музыкальном театре. Об этом сообщает издание НГС.

«Случилось ужасное происшествие в Музкомедии сегодня в 13:45. Актер упал в оркестровую яму на детском спектакле», — написала читательница издания.

По словам женщины, спектакль прервали, артисту вызвали скорую.

Пострадавшим, уточнили в театре, оказался Никита Карев — он исполнял роль Тотошки в спектакле «Волшебник Изумрудного города». В конце второго акта вместе с другими героями постановки «Волшебник Изумрудного города» артист спускался на сцену и упал.

До машины скорой помощи Карев дошел самостоятельно, предварительно, он получил ушиб челюсти. Спектакль на этом завершили.

Накануне Николай Цискаридзе получил первую роль в драматическом театре.

Ранее Волочкова рассказала, какой подарок тронул ее до глубины души.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами