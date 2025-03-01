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Подростка трижды стошнило на сцену на концерте DaBaby в Москве

В Москве на шоу рэпера DaBaby зрителя стошнило на сцену

Подростка трижды стошнило на сцене во время концерта американского рэпера DaBaby в Москве. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил лейбл AzimutZvuk.

Представители лейбла опубликовали видео, в котором зритель, предположительно несовершеннолетний, вышел на сцену и почувствовал себя плохо. Его стошнило трижды, прежде чем артист заметил происходящее и попросил увести зрителя со сцены.

Накануне сообщалось, что DaBaby встретили в аэропорту в Москве песней «Валенки». По словам ведущих «Европа Плюс», встречающая артиста делегация подарила ему балалайку. DaBaby подтвердил, что получил подарок.

DaBaby стал вторым известным американским исполнителем, который выступил в России после начала специальной операции на Украине. Первым известным рэпером, который приезжал в РФ после начала СВО, был 6ix9ine.

Ранее сообщалось, что звезда Bad Boys Blue даст концерт в России, но не будет пить со зрителями.

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