«Бабочки и золотой микрофон»: Семенович рассказала о лучших сюрпризах на 8 Марта

Анна Семенович рассказала о странных сюрпризах, которые для нее делали на 8 Марта

Певица Анна Семенович призналась, что любит сюрпризы, в том числе подготовленные к 8 Марта. В беседе с Общественной Службой Новостей она вспомнила самые странные и запоминающиеся из них.

Самым невероятным певица назвала сюрприз от поклонника, доставленный ей в гримерку в коробке. Когда Семенович открыла эту коробку, из нее вылетели роскошные бабочки, а внутри остались цветы.

«Это один из самых необычных сюрпризов, которые я когда-либо получала», — отметила певица.

Также артистка рассказала, что однажды ей преподнесли золотой микрофон, инкрустированный бриллиантами. После этого подарка певица купила себе ещё один золотой микрофон с драгоценными камнями – по ее словам, такие есть только у нее, Бейонсе и Дженифер Лопес.

На днях Семенович заявила, что что ее возлюбленный, бизнесмен Денис Шреер зарабатывает намного больше неё. Она также призналась, что для нее это важно, так как это говорит об уме ухажера, его рискованности и других чертах характера. Артистка добавила, что Шреер балует её дорогими подарками и возит на лучшие курорты.

Ранее Катя Лель рассказала о самых необычных подарках на 8 Марта.