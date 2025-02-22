Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Дальнобойщиков» вышла на связь после сообщений об ухудшении здоровья

Актриса Егорова попросила не беспокоить после сообщений об ухудшении здоровья
close
Владимир Гердо/ТАСС

Народная артистка России Наталия Егорова вышла на связь после сообщений о серьезных проблемах со здоровьем. С ней связалось издание kp.ru.

«Не надо меня беспокоить и не надо сюда звонить», — ответила на звонок журналистов 74-летняя актриса.

В МХТ им.Чехова, где служит актриса, не подтвердили информацию об ухудшении здоровья артистки .

Наталия Егорова окончила Школу-студию МХАТ в 1975 году. С 1984 года — актриса Московского Художественного театра. Егорова исполнила роль жены Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики». Среди других ее работ — «Чайка», «Сыщики», «Старший сын», «Луна-парк», «Жизнь Клима Самгина», «Тайны дворцовых переворотов» и др.

Когда в 2011 году не стало ее единственного сына, Наталия Егорова почти перестала общаться с прессой.

О том, что Наталия Егорова обратилась за срочной помощью к врачам из-за проблем с сердцем, сообщил накануне Shot

«У артистки после множества жалоб выявили проблемы с сердцем, которые усугубляют хронические заболевания. Специалисты назначили ей дополнительное обследование в ближайшие дни, чтобы проверить артистку на сердечную недостаточность», — говорилось в публикации.

Ранее Певцов объяснил, почему вернулся в «Ленком».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами