Звезда «Дальнобойщиков» вышла на связь после сообщений об ухудшении здоровья

Актриса Егорова попросила не беспокоить после сообщений об ухудшении здоровья

Народная артистка России Наталия Егорова вышла на связь после сообщений о серьезных проблемах со здоровьем. С ней связалось издание kp.ru.

«Не надо меня беспокоить и не надо сюда звонить», — ответила на звонок журналистов 74-летняя актриса.

В МХТ им.Чехова, где служит актриса, не подтвердили информацию об ухудшении здоровья артистки .

Наталия Егорова окончила Школу-студию МХАТ в 1975 году. С 1984 года — актриса Московского Художественного театра. Егорова исполнила роль жены Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики». Среди других ее работ — «Чайка», «Сыщики», «Старший сын», «Луна-парк», «Жизнь Клима Самгина», «Тайны дворцовых переворотов» и др.

Когда в 2011 году не стало ее единственного сына, Наталия Егорова почти перестала общаться с прессой.

О том, что Наталия Егорова обратилась за срочной помощью к врачам из-за проблем с сердцем, сообщил накануне Shot

«У артистки после множества жалоб выявили проблемы с сердцем, которые усугубляют хронические заболевания. Специалисты назначили ей дополнительное обследование в ближайшие дни, чтобы проверить артистку на сердечную недостаточность», — говорилось в публикации.

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