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Айза высказалась о разнице в возрасте с бойфрендом

Блогерша Айза заявила, что сталкивается с негативом из-за разницы в возрасте с партнером
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Aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-супруга рэпера Гуфа, блогерша Айза-Лилуна Ай высказалась о разнице в возрасте с новым бойфрендом Степаном Кузьменко. Ее цитирует «Пятый канал».

Кузьменко младше Айзы на десять лет, из-за чего она, по ее собственным словам, испытывала неуверенность в начале романа. Знаменитость переживала, что столкнется из-за этого с негативом в сети.

«Вначале у меня были сильные страхи насчет разницы возрасте. Сейчас появляется небольшой страх, когда в интернете оскорбляют и высмеивают», — говорит она.

При этом разницу в возрасте в общении со Степаном она практически не ощущает.

Накануне американская певица и актриса Дженнифер Лопес пожаловалась на своих бывших партнеров. По словам звезды, некоторые мужчины сперва осыпали ее заботой и подарками, но быстро превращались в «совершенно других людей».

Ранее Айза рассказала, как потеряла почти миллион рублей.

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