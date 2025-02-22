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«Перестают утешать»: Джей Ло пожаловалась на своих партнеров

Певица Дженнифер Лопес пожаловалась на меняющих отношение к ней партнеров
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jlo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Дженнифер Лопес пожаловалась на некоторых своих бывших партнеров. Видео с концерта звезды опубликовало издание Super.

Джей Ло возмущают мужчины, меняющие отношение к ней.

«Они дарят тебе заботу, цветы, конфеты, бриллианты, все свое время. И все так радужно и солнечно», — рассказывает она.

Однако после поток любви прекращается, отметила 55-летняя звезда.

«Они перестают утешать и поддерживать, могут начать лгать. как будто становятся жадными, в один момент они разворачиваются на 180 градусов и превращаются в другого человека», — говорит Лопес.

По словам артистки, она встречала «парочку» таких персонажей, однако их имен Лопес называть не стала. Она призвала женщин любить себя и знать, когда пора уйти.

В начале февраля Лопес решила запустить реалити-шоу о жизни после развода.

Ранее Анастасия Ивлеева продала элитный дом в Подмосковье.

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