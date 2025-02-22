После отмены транс-актрисы из «Эмилии Перес» под угрозой оказалась и Селена Гомес

После «отмены» транс-актрисы Карлы Софии Гаскон под аналогичной угрозой может оказаться и ее коллега по фильму «Эмилия Перес» Селена Гомес. Об этом пишет The Sun.

Разоблачить звезду перед всем миром пригрозила бывшая подруга актрисы Каро (Каролина) Франклин. Франклин и Гомес были близкими подругами и часто фотографировались вместе, однако около трех месяцев назад отписались друг от друга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению фанатов, размолвка связана с тем, что Селена очень либеральна, а Каро поддерживает нового президента США — консерватора Дональда Трампа.

В некоторых уже удаленных историях в социальной сети Instagram она обратилась, очевидно, к бывшей подруге.

«Я всю жизнь открыто говорила, кто я… А кто ты? Какой ты показываешь себя миру?» — говорит она.

По словам Каро, она еще решит, когда и как разоблачить подругу.

«Тогда я максимально подробно и искренне опишу 10-летнюю дружбу, которую я вынесла и пережила… Под присягой», — заключила она.

Фильм «Эмилия Перес» в 2025 году получил наибольшее количество номинаций на премию «Оскар». После журналисты нашли в сети резкие высказывания актрисы Гаскон, сыгравшей главную героиню.

Гаскон, по утверждению СМИ, писала противоречивые твиты о мусульманах, Джордже Флойде, расовом многообразии на церемонии вручения премии «Оскар» и о самой Гомес. В результате стриминговый сервис Netflix отказался от сотрудничества с Гаскон, ее убрали с афиши фильма.

На фоне волны критики в соцсетях Гаскон извинилась за свои высказывания. Она сообщила, что хорошо понимает страдания людей, которых она могла обидеть, поскольку является членом ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Кроме того, она заявила, что некоторые из скандальных твитов не писала.

Ранее Гомес высказалась о скандале с фильмом «Эмилия Перес».