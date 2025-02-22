Матерью внебрачного ребенка звезды Nirvana оказалась 38-летняя рок-фанатка

Американка Дженнифер Янг подтвердила, что является матерью внебрачного ребенка музыканта Дэйва Грола. Об этом она сообщила в беседе с The Post.
38-летняя Янг сейчас проживает в Лос-Анджелесе с дочерью и матерью. Она родила девочку от женатого 56-летнего фронтмена Foo Fighters и звезды Nirvana 1 августа 2024 года.
Издание также ссылается на документы, подтверждающие, что ребенок носит фамилию Грола.
Женщина отказалась отвечать на вопрос, участвует ли Грол в жизни ребенка.
Журналисты предположили, что Янг может быть давней рок-фанаткой — у нее есть татуировки, посвященные любимым группам, а на одежде ее дочери заметили логотип Metallica.
О ребенке Грол рассказал в сентябре 2024 года.
«Недавно я стал отцом дочери, рожденной вне моего брака. Я планирую быть для нее любящим и поддерживающим родителем. Я люблю свою жену и своих детей и делаю все возможное, чтобы вернуть их доверие и заслужить их прощение», — писал он тогда.
На протяжении последнего 21 года Грол состоит в браке с Джордин Блюм.
Ранее в свой день рождения Дэйв Грол отправился раздавать чили погорельцам и пожарным.