Матерью внебрачного ребенка звезды Nirvana оказалась 38-летняя рок-фанатка

Американка Дженнифер Янг подтвердила, что является матерью внебрачного ребенка музыканта Дэйва Грола. Об этом она сообщила в беседе с The Post.

38-летняя Янг сейчас проживает в Лос-Анджелесе с дочерью и матерью. Она родила девочку от женатого 56-летнего фронтмена Foo Fighters и звезды Nirvana 1 августа 2024 года.

Издание также ссылается на документы, подтверждающие, что ребенок носит фамилию Грола.

Женщина отказалась отвечать на вопрос, участвует ли Грол в жизни ребенка.

Журналисты предположили, что Янг может быть давней рок-фанаткой — у нее есть татуировки, посвященные любимым группам, а на одежде ее дочери заметили логотип Metallica.

О ребенке Грол рассказал в сентябре 2024 года.

«Недавно я стал отцом дочери, рожденной вне моего брака. Я планирую быть для нее любящим и поддерживающим родителем. Я люблю свою жену и своих детей и делаю все возможное, чтобы вернуть их доверие и заслужить их прощение», — писал он тогда.

На протяжении последнего 21 года Грол состоит в браке с Джордин Блюм.

Ранее в свой день рождения Дэйв Грол отправился раздавать чили погорельцам и пожарным.