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У звезды «Дома 2» нашли опасную патологию перед операцией

Шоувумен Донцова: врачи обнаружили серьезную проблему перед операцией
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mayyadonz/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая участница проекта «Дом 2» Майя Донцова сообщила, что у нее обнаружили отслоение сетчатки глаза. Слова блогерши передает Super.ru.

Донцова пошла к врачу в рамках подготовки к лазерной коррекции зрения. Изначально она наблюдалась в одной клинике, но потом решила пойти в другую, где у нее и обнаружили опасную патологию.

«Честно, поражаюсь, как в прошлой клинике это тупо не заметили... Хотя это серьезная проблема», — возмущенно заявила шоувумен.

Перед операцией, отметила Донцова, ей нужно было «лазером припаять сетчатку», а также вылечить синдром «сухого глаза». Последнее заболевание появилось у блогерши на фоне многолетнего ношения контактных линз.

«Первый этап готов. Мне припаяли сетчатку. Теперь через две недели на проверку, и назначаем дату коррекции зрения!» — рассказала Донцова.

В феврале 2023 года сообщалось, что Донцова выехала из трехкомнатной квартиры, которую подарили ей на шоу «Дом-2». Блогерша заявляла, что представители проекта забрали у нее недвижимость обратно, несмотря на то, что изначально передавали жилье в бессрочное пользование.

Ранее сообщалось, что 80-летний Юрий Антонов пережил три операции из-за боли в ногах.

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