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Добровинский о Ефремове: «Похоже, он вжился в роль ЗК»

Адвокат Александр Добровинский заявил, что Ефремов вжился в роль заключенного
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Телеграм-канал «Иван Охлобыстин»

Адвокат Александр Добровинский, который представляет на суде семью Захаровых, сообщил в Telegram-канале, что Михаил Ефремов уже подал уже несколько ходатайств об условно-досрочном освобождении (УДО).

«И даже приводились аргументы вроде: плохое здоровье, но хорошая характеристика из колонии, в которой Михаил Олегович отбывает срок. Однако похоже, что Ефремов вжился в роль ЗК», — заявил защитник.

В своем посте Добровинский не стал высказывать предположения, пойдет ли суд на встречу «знаменитому лицедею» Ефремову. Он заявил, что потерпевшая сторона готова принять любое решение суда.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Спасти мужчину не удалось. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

20 февраля Telegram-канал SHOT заявил, что Ефремов подал ходатайство об УДО в «секретном формате». Позже адвокат артиста Юрий Падалко опроверг эту новость, отметив, что сейчас он находится в командировке в Воронеже.

Ранее сообщалось, что у 90-летней Натальи Фатеевой украла все сбережения домработница.

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