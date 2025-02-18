Моргенштерн анонсировал тур по Европе после выхода из рехаба: «Первый Трезвый»

Рэпер Моргенштерн сообщил о первом мировом туре после выхода из рехаба

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале анонсировал мировой тур после выхода из рехаба.

Выступления Моргенштерна состоятся в США, Израиле, Германии, Швеции, Южной Корее, Франции, Латвии, Литве, Кипре, Чехии, Польше, Испании, Японии, Таиланде, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Канаде, Португалии, Бельгии, Ирландии, Нидерландах, Словакии, Австралии, Индонезии и Мальте. Артист начнет гастроли 1 мая в Торонто.

«Первый Трезвый Мировой. Скоро увидимся», — заявил певец.

19 января Моргенштерн вышел на связь из реабилитационной клиники. Рэпер рассказал, что принимает таблетки и посещает групповую терапию. По словам артиста, по ночам у него случаются ломки, но они терпимые.

27 января в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы. Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

По соответствующей статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее Жорин раскрыл судьбу автомобиля BMW, который подарил ему Моргенштерн.