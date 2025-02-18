Больное горло помешало россиянке стать участницей «Евровидения»

Уроженка Екатеринбурга певица Флора Бичахчян, не прошедшая отбор на «Евровидение» от Армении рассказала, что помешало ей стать участницей международного песенного конкурса. Артистку цитирует Ura.ru.

«Мы проделали огромную работу с моей командой в очень-очень короткие сроки не в самых комфортных условиях для нас, тем не менее мы сделали лучшее из возможного. Вчера я пела с очень больным и воспаленным горлом, из-за чего не все удалось, что хотелось», — призналась поклонникам россиянка.

Бичахчян отметила, что соревнование стало для нее настоящим вызовом, однако свою песню она очень любит и гордится ей. В ближайшее время трек «Prayer» будет выпущен на русском и армянском языках.

«Любое поражение становится огромной внутренней победой и прорывом при правильной и честной рефлексии, которой я занимаюсь весь сегодняшний день», — заключила она.

Армению на «Евровидении» будет представлять PARG (Паргев Варданян).

Флора Бичахчян родилась 25 февраля 1997 года в Екатеринбурге, в 2021 году окончила Московский государственный институт культуры. Девушка пишет песни, преподает вокал. Бичахчян участвовала в российских шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе», в последнем стала финалисткой.

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13–17 мая. В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» после начала спецоперации на Украине.

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