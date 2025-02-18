Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Больное горло помешало россиянке стать участницей «Евровидения»

Не прошедшая отбор на «Евровидение» певица Бичахчян объяснила провал больным горлом
close
flora_arm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уроженка Екатеринбурга певица Флора Бичахчян, не прошедшая отбор на «Евровидение» от Армении рассказала, что помешало ей стать участницей международного песенного конкурса. Артистку цитирует Ura.ru.

«Мы проделали огромную работу с моей командой в очень-очень короткие сроки не в самых комфортных условиях для нас, тем не менее мы сделали лучшее из возможного. Вчера я пела с очень больным и воспаленным горлом, из-за чего не все удалось, что хотелось», — призналась поклонникам россиянка.

Бичахчян отметила, что соревнование стало для нее настоящим вызовом, однако свою песню она очень любит и гордится ей. В ближайшее время трек «Prayer» будет выпущен на русском и армянском языках.

«Любое поражение становится огромной внутренней победой и прорывом при правильной и честной рефлексии, которой я занимаюсь весь сегодняшний день», — заключила она.

Армению на «Евровидении» будет представлять PARG (Паргев Варданян).

Флора Бичахчян родилась 25 февраля 1997 года в Екатеринбурге, в 2021 году окончила Московский государственный институт культуры. Девушка пишет песни, преподает вокал. Бичахчян участвовала в российских шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе», в последнем стала финалисткой.

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13–17 мая. В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» после начала спецоперации на Украине.

Ранее Украине предсказали вылет из потенциальных лидеров «Евровидения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами