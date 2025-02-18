«Не ожидала от Киркорова, он мой товарищ»: Муцениеце расстроилась из-за вылета из шоу «Маска»

Актриса Агата Муцениеце оказалась участницей шестого сезона шоу «Маска», которая скрывалась под образом Коровки. Об этом сообщает «СтарХит».
Муцениеце призналась, что была не готова уйти из проекта так рано: у нее в запасе были еще идеи, которые она хотела реализовать на сцене. Актриса также была уверена, что Филипп Киркоров не станет раскрывать ее на шоу из-за их личных отношений.
«Вообще не ожидала, что меня раскроет именно Филипп Бедросович, надеялась до последнего, что он отдаст свой голос за меня. Филипп мой большой товарищ, я его очень люблю, он всегда меня очень поддерживает. Поэтому для меня это было очень неожиданно», — поделилась артистка.
Муцениеце также рассказала, что участие в «Маске» было ее мечтой, поскольку на шоу артистка училась чему-то новому.
«Я, например, никогда не пела на сцене, и для меня это было неким вызовом. Поэтому сразу согласилась принять участие в проекте. Я люблю все новое и интересное», — заявила она.
Шестой сезон шоу «Маска» стартовал на телеканале НТВ 9 февраля. Героями нового сезона стали Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок.
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