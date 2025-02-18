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«Не ожидала от Киркорова, он мой товарищ»: Муцениеце расстроилась из-за вылета из шоу «Маска»

Актриса Агата Муцениеце: не ожидала, что меня раскроет Киркоров на шоу «Маска»
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agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце оказалась участницей шестого сезона шоу «Маска», которая скрывалась под образом Коровки. Об этом сообщает «СтарХит».

Муцениеце призналась, что была не готова уйти из проекта так рано: у нее в запасе были еще идеи, которые она хотела реализовать на сцене. Актриса также была уверена, что Филипп Киркоров не станет раскрывать ее на шоу из-за их личных отношений.

«Вообще не ожидала, что меня раскроет именно Филипп Бедросович, надеялась до последнего, что он отдаст свой голос за меня. Филипп мой большой товарищ, я его очень люблю, он всегда меня очень поддерживает. Поэтому для меня это было очень неожиданно», — поделилась артистка.

Муцениеце также рассказала, что участие в «Маске» было ее мечтой, поскольку на шоу артистка училась чему-то новому.

«Я, например, никогда не пела на сцене, и для меня это было неким вызовом. Поэтому сразу согласилась принять участие в проекте. Я люблю все новое и интересное», — заявила она.

Шестой сезон шоу «Маска» стартовал на телеканале НТВ 9 февраля. Героями нового сезона стали Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок.

Ранее сообщалось, что актриса «Хрустального» вынуждена продать квартиру из-за обмана бывшим священником.

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