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Трамп запретил книгу Джулианны Мур

Актриса Джулианна Мур заявила, что Трамп запретил ее детскую книгу
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Bloomsbury USA Childrens

Актриса Джулианна Мур заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что действующий президент США Дональд Трамп запретил ее детскую книгу «Клубничка с веснушками» («Freckleface Strawberry»).

Произведение Мур запрещено к распространению и чтению в школах, управляемых министерством обороны США.

«Клубничка с веснушками» — это полубиографичный рассказ, повествующий о семилетней девочке, которой не нравятся свои пигментные пятна на лице. Героиня учится жить с веснушками и впоследствии понимает, что она так же отличается, «как и все остальные».

По словам Мур, она написала эту книгу для своих и чужих детей, чтобы объединить человечество. Она напомнила, что обучалась в общеобразовательной школе для детей военнослужащих, а ее отец — ветеран Вьетнама.

Мур призналась, что опечалена. Она никогда не думала, что увидеть подобное в стране, где свобода слова и выражение мнений являются конституционным правом. Актриса заявила, что не видит ничего спорного в этой книге для ее запрета правительством США.

«Обидно осознавать, что такие же дети военных, как я, посещающие школу при DoDDE («Department of Defense Dependents Education» — министерство образования для детей военнослужащих — перевод с английского «Газета.Ru»), не имеют доступа к книге, написанной кем-то, чей жизненный опыт похож на их собственный», — поделилась артистка.

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