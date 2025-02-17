Экс-участница «Ранеток» о болезни матери: «Стала вся белая как мел»

Экс-солистка группы «Ранетки», певица Нюта сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заболела гриппом B.

Нюта рассказала, что первой заболела ее мать, которая почувствовала себя неважно 14 февраля. В одну из ночей родительнице стало хуже: она сидела на стуле, когда почувствовала, будто ее сердце останавливается.

По словам Нюты, ей удалось поймать мать в момент потери сознания. Певица вспомнила, что женщина стала падать вперед головой на пол.

«Этот момент теперь у меня перед глазами. Мама не приходила в себя минуты две. Стала вся белая как мел. У меня вся жизнь перед глазами пролетела, пока ехала скорая», — поделилась исполнительница.

Артистка призналась, что бригада скорой оказала ее матери первой помощь, но не стала госпитализировать. Врачи посоветовали семье лечиться амбулаторно, чтобы не заразиться внутрибольничной инфекцией.

«На данный момент держится температура и довольно сложно активно двигаться. Постельный режим и много витаминов. Врач назначил лечение мне и маме антибиотиками», — поделилась артистка с изданием Super.ru.

Ранее СМИ сообщили, что у стилиста Влада Лисовца обнаружили рак четвертой стадии.