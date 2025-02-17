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Невеста Лепса «выматывает кошелек» артиста, несмотря на его проблемы с деньгами

«7дней.ru»: певец Лепс тратит большие деньги на Кибу, несмотря на банкротство
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gvleps/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Финансовое положение народного артиста Григория Лепса нестабильно, поскольку ряд его бизнесов приносит многомиллионные убытки. Об этом сообщает издание «7дней.ru».

Согласно информации издания, фирма певца «Хлебосольное подворье» имеет нулевой доход на протяжении трех лет. А у его компании по кейтерингу начался процесс банкротства.

Также, утверждает «7дней.ru», убытки приносят другие бизнесы артиста — в том числе турфирма «Алтайтревел» и компания по продаже очков «Лепс-оптика».

Издание отмечает, что при этом российский исполнитель продолжает тратить большие суммы на свою молодую невесту Аврору Кибу. Сейчас девушка учится в Лондоне, перелеты в Россию ей оплачивает Лепс.

«Она вчера прилетела ко мне. Я ее попросил. Правда, эти перелеты выматывают мои кошельки. Но мы давно не виделись», — передает слова исполнителя издание.

Григорий Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой.

Ранее сообщалось, что певица Алсу добавила 10 новых объектов недвижимости к иску против Абрамова.

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