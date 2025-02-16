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Тимати похвастался возвращением в коллекцию «самой знаковой машины нулевых»

Рэпер Тимати сообщил, что ему подарили оранжевый Porsche
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timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) похвастался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ему подарили Porsche Cayenne Turbo.

«Удивительная история о том, как спустя почти 20 лет мне в коллекцию вернулась самая знаковая машина нулевых – оранжевый Порш Кайен Турбо», — поделился артист.

Порш Тимати приобрели команда YouTube-канала JETCAR. Они нашли старую машину рэпера, выкупили ее, сделали техобслуживание, поменяли нерабочие детали и обновили салон. Блогер Юра Urapa (Юрий Пащенко – настоящее имя) отметил, что в автомобиле многое сохранилось от певца. Исполнитель удивился, что и снаружи, и в салоне автомобиль находился в нормальном состоянии.

«Я вообще не понимаю, как она жива в принципе», — удивился рэпер.

Юнусов также рассказал историю, почему перекрасил машину в оранжевый. По словам артиста, впервые он увидел этот цвет на юге Франции на авто марки Lamborghini. Изначально Lamborghini звезды был серого цвета.

«Я смотрел на его серый цвет, и становилось мне все тоскливее и тоскливее», — объяснил исполнитель в 2010 году.

Артист считает, что яркий цвет придает позитивный настрой. Тимати признался, что его связывает множество «сумасшедших» историй с этим автомобилем.

Ранее Тимати снялся с портретом Путина.

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