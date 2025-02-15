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В Крыму убили вокалистку NEMA

В Севастополе убили кирпичом вокалистку NEMA Немеляйнен
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В Севастополе, на территории садоводческого товарищества «Муссон», убили певицу Наталью Немеляйнен, известную как вокалистка NEMA. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего мужа погибшей.

По версии регионального следственного управления СК России, в ходе застолья сосед поссорился с семейной парой. Он ударил кирпичом 45-летнюю женщину по голове и ее 36-летнего сожителя. Медикам удалось спасти мужчину.

Подозреваемого задержали росгвардейцы, затем его заключили под стражу.

14-летняя дочь погибшей артистки в настоящее время находится у отца.

9 февраля сообщалось, что в Волгоградской области задержан мужчина, который поссорился с пьяным собутыльником и напал на него с топором. В поселке Гумрак двое приятелей распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта гость схватил топор и нанес им несколько ударов по голове собутыльника, после чего скрылся. Спасти пострадавшего не удалось. Нападавшего задержали.

Ранее россиянин одним ударом лишил сознания возлюбленную, разорвавшую с ним отношения.

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