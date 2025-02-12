Сыну актера Сошальского могут сократить срок за наркотики вдвое

Сыну актера Владимира Сошальского могут вдвое сократить срок пребывания в тюрьме, считает адвокат Даниил Лунев. Специалиста цитирует «Вечерняя Москва».

Известно, что прокуратура подала апелляционное представление, адвокат Владимира Сошальского — младшего также подал апелляционную жалобу. Лунев предположил, что обе стороны хотят смягчить суровый приговор.

«Однозначно при поддержке прокуратуры суд апелляционной инстанции смягчит наказание. На мой взгляд, срок могут сократить практически вдвое», — говорит адвокат.

Молодого человека задержали летом 2024 года при попытке сделать закладку с наркотиками. При виде силовиков сын актера пытался скрыться. На досмотре у него нашли три пакета кокаина. Следователи конфисковали у задержанного 2,7 г наркотика, весы, пластиковый контейнер и iPhone 13 ProMax в качестве вещественных доказательств.

26-летний Владимир Сошальский — младший получил 11 лет колонии строгого режима за хранение и попытку сбыта наркотиков. 11 февраля, московская прокуратура обжаловала приговор молодого человека.

Отец осужденного — советский и российский актер, народный артист РСФСР, сыгравший в таких фильмах, как «Укрощение строптивой» (1961), «Жизнь Клима Самгина» (1986). В 2007 году Сошальского-старшего не стало в возрасте 78 лет.

Ранее в РФ предложили снизить возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.