Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сыну актера Сошальского могут сократить срок за наркотики вдвое

Адвокат Лунев: суд смягчит наказание сыну актера Сошальского Владимиру
close
Shutterstock

Сыну актера Владимира Сошальского могут вдвое сократить срок пребывания в тюрьме, считает адвокат Даниил Лунев. Специалиста цитирует «Вечерняя Москва».

Известно, что прокуратура подала апелляционное представление, адвокат Владимира Сошальского — младшего также подал апелляционную жалобу. Лунев предположил, что обе стороны хотят смягчить суровый приговор.

«Однозначно при поддержке прокуратуры суд апелляционной инстанции смягчит наказание. На мой взгляд, срок могут сократить практически вдвое», — говорит адвокат.

Молодого человека задержали летом 2024 года при попытке сделать закладку с наркотиками. При виде силовиков сын актера пытался скрыться. На досмотре у него нашли три пакета кокаина. Следователи конфисковали у задержанного 2,7 г наркотика, весы, пластиковый контейнер и iPhone 13 ProMax в качестве вещественных доказательств.

26-летний Владимир Сошальский — младший получил 11 лет колонии строгого режима за хранение и попытку сбыта наркотиков. 11 февраля, московская прокуратура обжаловала приговор молодого человека.

Отец осужденного — советский и российский актер, народный артист РСФСР, сыгравший в таких фильмах, как «Укрощение строптивой» (1961), «Жизнь Клима Самгина» (1986). В 2007 году Сошальского-старшего не стало в возрасте 78 лет.

Ранее в РФ предложили снизить возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами