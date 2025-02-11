После отмены шоу Asti зрителям предложили поехать на концерт в другой город

Организаторы отмененного в Ханты-Мансийске шоу Анны Asti предложили зрителям поехать на концерт артистки в другой город. Об этом сообщает Ura.ru.

«Приобретенные билеты могут быть обменены на концерт в Сургуте», — говорится в письме от организаторов.

Представители Asti не комментировали ситуацию.

Однако хантымансийцы утверждают, что вряд ли поедут на шоу в Сургуте из-за затрат на дорогу и посуточную аренду жилья.

«Оформила возврат. Это не стоит того, чтобы ехать в Сургут», — рассказала агентству одна из покупательниц билетов.

Об отмене концерта Asti в Ханты-Мансийске стало известно за месяц до мероприятия — на площадке в это время будет проходить Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта среди ветеранов СВО.

В ноябре 2024-го Анна Asti стала артисткой года. Ее сингл «Топит» попал на вершину чартов VK Музыки. Певицу слушали более 300 000 000 раз. Артистом года стал MACAN, набравший более 950 000 000 стримов. Певец также удостоился награды «Альбом года» за релиз «I AM». Дуэт Miyagi & Эндшпиль победил в номинации «Группа года». Коллектив слушали больше 700 000 000 раз.

Ранее Анна Asti подняла цены на корпоративы.