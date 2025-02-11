В отношении Big Baby Tape начали исполнительное производство

Рэпер Big Baby Tape не исполнил решение суда о выплате за отмену концерта

В отношении российского рэпера Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин) начали исполнительное производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отметку об истребовании исполнительного листа в карточке дела.

Поводом стало то, что артист не исполнил судебное решение о выплате 600 тыс. рублей организатору концерта «Креарт» за отмену концерта.

До этого Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с Ракитина задолженность, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 000 руб.

«В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный срок, в отношении Ракитина начато исполнительное производство», — отмечается в материалах суда.

600 тыс. рублей перевели 25-летнему артисту в качестве предоплаты за концерт, который не состоялся. Новую дату мероприятия согласовать не удалось, однако средства организатору возвращены не были.

Накануне Big Baby Tape рассказал, что на него завели дело в Дубае. Ракитин не поделился подробностями дела. Он уточнил, что вынужден из-за него оставаться в чужой стране в день рождения.

Ранее Арми Хаммер объяснил, зачем назвал себя каннибалом.