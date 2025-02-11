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Оксана Самойлова опубликовала фото 4-летнего сына под капельницей: «Это кошмар»

Блогерша Оксана Самойлова сообщила о госпитализации ее 4-летнего сына Давида
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Блогерша Оксана Самойлова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 4-летнего сына Давида госпитализировали с гриппом типа B.

Она опубликовала видео и фотографию из больничной палаты, показав, что ее сын лежит под капельницей. Самойлова понадеялась, что Давид быстро выздоровеет.

«Сколько вирусов всяких непонятных сейчас повсюду — это кошмар. Вы заметили, что последние годы все болезни длятся месяцами: ты заболел, за пару недель пришел в себя, но потом, например, кашляешь остаточно еще пару месяцев», — также порассуждала звезда в личном блоге.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган женаты с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024 года рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

В конце января блогерша рассказывала о врожденном диагнозе Давида, которое ему удалось побороть. При рождении, отмечала звезда, Давиду диагностировали непроходимость слезных каналов на глазах, но к четырем годам заболевание ушло. Самойлова поясняла, что болезнь отступила из-за роста мальчика — слезные каналы стали шире с возрастом.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Белоголовцев прикован к кровати после инфаркта мозга.

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