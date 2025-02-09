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Кудрявцева ответила на критику о звездах и заявила, что раньше не было культуры

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что у артистов тоже есть множество недостатков
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Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась в Telegram-канале критикой людей в адрес знаменитостей в социальных сетях.

Кудрявцева отметила, что часто видит под постами известных личностей оскорбления и советы приобрести мозг. Как заявила телеведущая, она находит негатив в комментариях тех звезд, которых сама считает «безупречными». По словам знаменитости, люди жалуются на то, что «раньше была культура», а теперь ее нет. Телеведущая считает, что культуры никогда и не было.

По словам Кудрявцевой, раньше тоже было как сейчас. Просто в прошлом не было интернета. С его появлением реальная личная жизнь звезд стала более заметной.

«Экран — это красивая картинка, вычищенная, гламурная, правильная. Именно так в Советском Союзе смотрели на артистов — они были Боги, на которых все равнялись. Боги эти, как оказалось позднее, тоже люди со множеством недостатков, шокирующих историй и ужасающих поступков (читайте биографии)», — рассказала телеведущая.

Кудрявцева заявила, что «сказка ушла» и не вернется.

Ранее Кудрявцева пригрозила судом СМИ после обвинений в избиении няни дочери.

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