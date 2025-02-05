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Декорация обрушилась на одну из самых популярных тиктокерш во время мюзикла по Шекспиру

Блогерша Д'Амелио отделалась легкими травмами после обрушения декорации
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charlidamelio/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

20-летняя звезда социальной сети TikTok Чарли Д'Амелио отделалась легкими травмами после обрушения декорации во время выступления на Бродвее. Об этом сообщает Page Six.

Девушка, играющая одну из ролей в мюзикле «И Джульетта», получила удар по голове во время танцевального номера.

«Часть декорации упала и ударила ее по голове, она потеряла сознание», — рассказал очевидец.

Шоу ненадолго остановили, чтобы убедиться, что вторая по количеству подписчиков тиктокерша в порядке.

«Выступление приостановили примерно на пять минут, а затем она пришла в себя и танцевала. У нее осталась ссадина на голове», — добавил источник.

Инсайдер также сообщил, что Д'Амелио осмотрел медик, она в порядке.

Чарли Д'Амелио играет в мюзикле по мотивам пьесы «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира с октября 2024 года. Сюжет новой постановки рассказывает о событиях, разворачивавшихся бы, если бы Джульетта выжила.

В 2022 году Д'Амелио была самой высокооплачиваемой тиктокершей в мире.

Ранее Юэн Макгрегор подал в суд на угрожавшую его семье сталкершу.

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