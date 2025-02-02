Исполнительница хита «Сигма бой» могла спеть с Doja Cat

Композитор и продюсер Михаил Чертищев рассказал в беседе с «Пятым каналом», что его дочь получает предложения о сотрудничестве с зарубежными лейблами.

По словам Чертищева, такие крупные студии, как Universal, Warner и Sony, предлагали его дочери Светлане заключить контракт с ними. Также 12-летняя Светлана Чертищева (Бэтси), по словам ее отца, может спеть с крупными зарубежными артистами. Девочке предлагали сделать фит с рэперами Doja Cat и Шоном Полом. Как отметил композитор, французский диджей Давид Гетта предложил ему создать ремикс на «Сигма бой».

Чертищева призналась, что хотела бы записать песню с такими артистами, как Bbno$, Imagine Dragons или Билли Айлиш. Она считает их музыку классной.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Ранее исполнительница хита «Сигма бой» назвала секрет успеха песни.