Шаляпин сравнил песню «Сигма бой» с жвачкой

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с порталом «Абзац», что значимость песни «Сигма бой» переоценена.

Шаляпин считает, что трек получил «сиюминутный хайп». По его мнению, исполнительницам повезло, что их песня попала в мировой чарт и разлетелась в соцсетях.

«Песня разошлась, как мои ролики, которые просто поднимают настроение. Люди посмотрели, «пожевали» и забыли, как одноразовую жвачку», — отметил певец.

Шаляпин порадовался, что российская музыка выходит на международный уровень. Однако ему не нравится, что не получает популярность «настоящий талант», которым «богата Россия».

Артист пожелал исполнительницам трека Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Марии Янковской (12 лет) удачи и пройти «испытание» успеха. Шаляпин предупредил, что такая популярность может навредить психике подрастающих детей.

«Что касается желания Европарламента запретить этот трек, то им бы все русское запретить. Но наша культура настолько великая и громадная, что ее невозможно запретить по определению. Не все народы и страны могут гордиться такой культурой, как у нас», — заявил артист.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверит хит «Сигма бой» из-за танцев школьниц.