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Бузова поделилась воспоминаниями о бабушке-блокаднице: «В ней не угасла сила духа»

Певица Ольга Бузова заявила, что блокада Ленинграда не сломила дух ее бабушки
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Ольга Бузова написала в Telegram-канале пост, посвященный 81-й годовщине снятия полной блокады Ленинграда.

Бузова призналась, что начала читать книгу, посвященную этой теме, хотя многое о случившемся знает со слов своей бабушки-блокадницы.

«Несмотря на это ужасное испытание в ее жизни, в ней не угасли сила духа, доброе сердце и любовь к жизни», — поделилась исполнительница.

Певица заявила, что восхищается стойкостью, силой и мужеством советских людей, которые пережили блокаду. Она призвала своих подписчиков помнить о случившемся, чтобы «таких трагедий больше не было».

«Уставшие, истощенные, но не утратившие веру в свои силы, не сломленные. 82 года вся страна помнит подвиг тех, кто прорвал блокаду Ленинграда, тех, кто выжил, тех, кто переломил ход событий», — написала Бузова.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия. Недавно стало известно, что президент России Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в Санкт-Петербурге в честь 81-й годовщины снятия ленинградской блокады.

Ранее стало известно, что Алексей Панин поддержал номинированного на «Оскар» Юру Борисова.

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