В Нидерландах оценили стоимость украденных артефактов Румынии в €6 млн

РИА: Стоимость украденных из музея в Нидерландах румынских артефактов оценили в €6 млн

Общая стоимость украденных из Исторического музея Дренте в Нидерландах артефактов из Румынии оценивается в €6 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нидерландский телеканал RTV Drenthe.

По данным издания, стоимость украденного золотого шлема составляет 4,3 миллиона евро, а стоимость трех золотых браслетов — по полмиллиона евро каждый. Эти сокровища принадлежали древней Дакии — цивилизации, существовавшей на территории современной Румынии и завоеванной римлянами в начале II века нашей эры.

25 января неизвестные совершили вооруженное ограбление Музея Дренте в нидерландском Ассене, похитив ряд ценных экспонатов с румынской выставки «Дакия! Королевство золота и серебра».

По предварительной информации, для проникновения в здание злоумышленники устроили взрыв. Министр иностранных дел Румынии Эмиль Хурезяну провел срочный созвонился с Вельдкампом. В телефонном разговоре он подчеркнул исключительную культурно-историческую значимость похищенных экспонатов и обеспокоенность Бухареста по поводу произошедшего. Правоохранительные органы Нидерландов обратились за помощью к Интерполу.

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