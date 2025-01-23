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Стали известны новые подробности госпитализации актера «Тайн следствия»

Shot: актер Тищенко перед госпитализацией упал, разбив нос
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Стали известны новые подробности госпитализации актера сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, вечером 22 января в одной из квартир на проспекте Тореза в Санкт-Петербурге, где готовились съемки второго сезона криминального сериала «Дом с ментами», Тищенко стало плохо. Он якобы упал с дивана и разбил нос, после чего у актера начались судороги.

Издание утверждает, что в реанимации у Тищенко диагностировали сильное отравление токсинами. Судороги якобы случились из-за отказа от алкоголя после длительного употребления, поскольку актер борется с вредной привычкой. Представители артиста не комментировали эту версию случившегося с ним.

Сейчас врачи стабилизируют состояние Виктора Тищенко.

Также 52-летний актер известен по сериалам «Ментовские войны», «Агент особого назначения» и др.

О госпитализации артиста стало известно утром 23 января.

Ранее актер Александр Збруев назвал причину своей госпитализации.

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