Стали известны новые подробности госпитализации актера «Тайн следствия»

Стали известны новые подробности госпитализации актера сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, вечером 22 января в одной из квартир на проспекте Тореза в Санкт-Петербурге, где готовились съемки второго сезона криминального сериала «Дом с ментами», Тищенко стало плохо. Он якобы упал с дивана и разбил нос, после чего у актера начались судороги.

Издание утверждает, что в реанимации у Тищенко диагностировали сильное отравление токсинами. Судороги якобы случились из-за отказа от алкоголя после длительного употребления, поскольку актер борется с вредной привычкой. Представители артиста не комментировали эту версию случившегося с ним.

Сейчас врачи стабилизируют состояние Виктора Тищенко.

Также 52-летний актер известен по сериалам «Ментовские войны», «Агент особого назначения» и др.

О госпитализации артиста стало известно утром 23 января.

Ранее актер Александр Збруев назвал причину своей госпитализации.